"Ciao Rolly, mio capitano"

ALESSANDRIA - "Vincenzo, il mio capitano". Gigi Manueli, bandiera dei Grigi, ricorda Vincenzo Rolando, mancato nella notte, a 67 anni, dopo aver lottato contro un male che non perdona. "Compagni di squadra, prima di tutto amici. Quando sono arrivato all'Alessandria, per un provino dietro allo stadio, Rolly c'era già. Coetanei, abbiamo trascorso cinque anni insieme nel settore giovanile, indimenticabili".

Memorabile il doppio titolo conquistato da juniores. "Nella stagione 1970 - 71 abbiamo vinto lo scudetto regionale, l'anno dopo il tricolore. Nella gara decisiva ho segnato, Vincenzo aveva la fascia, era un leader in campo. Ci allenava Giorgio Tinazzi, uno degli artefici della promozione in serie A dei Grigi: Rolando ha imparato tanto e ha insegnato moltissimo calcio ai ragazzi. Soprattutto educazione e poi il gioco. Un grande. Ci siamo ritrovati su tanti campi, le partite delle vecchie glorie erano l'occasione per ricordare i tanti campionati insieme in grigio e per scambiarci esperienza. Da Vincenzo c'era sempre tanto da imparare".

Il ricordo e il saluto della Figc - Lnd regionale sul sito ufficiale, con le parole del coordinatore Loparco.