L'appello del campanaro: "A Pasqua suoniamo tutti insieme"

PARODI LIGURE — L’idea arriva da Gianni Repetto, dipendente delle Autostrade in pensione, che ora per passione fa il campanaro nella piccola frazione di Tramontana, a Parodi Ligure, nel cuore della val Lemme: «Vorrei organizzare una suonata di campane a festa alle 12 in punto di domenica, per festeggiare la Pasqua e infondere speranza in tutti gli abitanti».

Repetto, 68 anni, intende coinvolgere quantomeno tutte le parrocchie dei dintorni («Parodi, Cadepiaggio, Montaldeo, Mornese, Bosio, Costa, San Cristoforo...») ma spera che l’iniziativa possa estendersi a tutto il novese e l’ovadese.