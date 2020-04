Lercaro: 24 decessi dal 21 febbraio

A delineare lo scenario a proposito della casa di riposo pubblica di Lercaro è stato nella giornata di ieri il sindaco di Ovada, Paolo Lantero. Dal 21 febbraio scorso 24 decessi sul totale degli 85 ospiti presenti in quel momento. Il dato è aggiornato al 9 aprile. "Di questi - chiarisce Lantero - 7 non sono riconducibili all'epidemia di Covid - 19; due sono casi conclamati. Per gli altri 15 i sintomi autorizzano sospetti, pur in assenza di conferma ufficiale". Sulla sessantina di ospiti rimasti, sono 30 i casi positivi conclamati, 7 sono negativi, per altri 25 è atteso il responso del tampone. "Ce ne sono 21 - aggiunge il sindaco - totalmente asintomatici".