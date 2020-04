Polizia municipale, Novi cerca due nuovi agenti

NOVI LIGURE — L’emergenza coronavirus ha provocato la sospensione di tutte le procedure concorsuali (tranne quelle per il personale sanitario) e anche a Novi Ligure i piani per riportare l’organico della polizia municipale a livelli accettabili hanno subìto un inevitabile rallentamento.

L’amministrazione comunale però ha deciso di portarsi avanti e, guardando con ottimismo ai prossimi mesi, ha pubblicato un bando per l’assunzione di due agenti di polizia municipale. Il bando prevede due posti di categoria C, con riserva di un posto a favore dei volontari militari delle Forze Armate congedati senza demerito.

Oltre ai requisiti di legge, possono presentare domanda i cittadini di entrambi i sessi maggiorenni di età non superiore a 35 anni o 41 anni per gli appartenenti alle forze dell’ordine (i limiti si intendono superati il giorno successivo al compimento del 35° o 41° compleanno), in possesso del diploma di maturità e con conoscenza di una lingua straniera, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso di patente di guida categoria B (se rilasciata prima del 26/04/1988) o patenti di categoria A2 e B (se quest’ultima è stata conseguita dopo il 26/04/1988) e dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto di Vigile Urbano.

La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune (via Gramsci 11) oppure trasmessa a mezzo raccomandata o pec protocollo@pec.comunenoviligure.it entro il termine della scadenza fissato alle 12.00 dell’8 giugno 2020. Il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet del Comune a partire dal 10 giugno.