Compra la maglia di Eusepi all'asta. Arriva con dedica

ALESSANDRIA - Matteo Benzi ha 29 anni, vive ad Alessandria e, per lavoro, è operatore alla Croce Verde di Nizza Monferrato. Grande tifoso dei Grigi, ha partecipato all'asta organizzata da Francesco Cosenza con maglie di giocatori di molte squadre per raccogliere fondi per gli ospedali.

"Mi sono aggiudicato quella di Umberto Eusepi, che ha messo a disposizione la numero 9 dell'Alessandria con il suo nome. Ieri mi è stata spedita e, aprendo il pacco, ho trovato una dedica che mi ha commosso".

Accanto al 9, in pennarello nero, la scritta, "Per Matteo, grazie per quello che fate ogni giorno", e l'autografo.

"Mi sono emozionato, perché per noi che siamo sulle ambulanze è un periodo molto difficile, e queste parole ci danno carica. A me personalmente e a tutti i colleghi. Ringrazio Eusepi, e anche Cosenza per l'iniziativa".