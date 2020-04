Ditta Melone: da martedì riapre l'officina

OVADA - Un mese fa era stata chiusa totalmente, come previsto dalle norme vigenti per fronteggiare l'epidemia del coronavirus. Ora, a partire da martedì prossimo, 14 aprile, la ditta Melone di Ovada tornerà a rialzare le serrande dell'officina. "Affrontiamo questo evento – spiegano i titolari - con il giusto senso civico. Lo scorso marzo abbiamo deciso di chiudere per la prima volta dal 1930. In 90 anni la nostra attività non si è mai fermata, abbiamo lavorato anche durante la seconda guerra mondiale, quando l’Italia ha fatto i conti con il virus dell’asiatica. Ma tutelare la salute dei nostri clienti e dei collaboratori era e resta la nostra priorità. Per questo motivo, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, da martedì mattina l'azienda riprenderà in maniera graduale la sua attività".

Il magazzino ricambi e la vendita auto al momento rimarranno ancora chiusi, mentre l'officina lavorerà ad orario ridotto e solo al mattino, dalle ore 8.00 alle 12.00. "Rimaniamo operativi per il soccorso stradale 24 h su 24 - rendono noto dalla ditta Melone -. E rimaniamo sempre a disposizione dei nostri clienti: per qualsiasi emergenza, per fissare appuntamenti e organizzare la manutenzione ordinaria del veicolo e per prenotare il cambio degli pneumatici, chiamare il numero 0143/80337, interno 2, dove un nostro operatore sarà a disposizione per le necessità urgenti”.