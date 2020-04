Pier Guidi è la 'voce' del Mondiale

SAREZZANO - L'organizzazione del World Endurance Championship (Wec), il Mondiale Endurance, ha scelto Alessandro Pier Guidi per l'appello a tutti gli sportivi a restare a casa, a tenere duro e a "ringraziare tutto lo staff medico che sta lavorando negli ospedali".

Il pilota tortonese, dalla sua abitazione a Sarezzano, confessa che non vede l'ora di "ritrovarci tutti ai paddock del Wec". Nel Mondiale, prima dell'interruzione, mancavano tre prove, e Pier Guidi occupava il secondo posto, ancora in corsa per bissare il titolo vinto nel 2017. La gara più attesa, la "24 Ore di Le Mans", è stata posticipata da giugno al 19 e 20 settembre. Sarà preceduta, il 15 agosto, dalla '6 Ore' di Spa Francorchamps e seguita, il 20 novembre, dalla '6 Ore del Bahrain'. Non si correrà, invece, a Monza in ottobre.