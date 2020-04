Dal Vespa Club 2000 euro ai volontari

CASTELLAZZO - "Fin da quando siamo nati, il nostro impegno è stato, sempre, realizzare qualcosa di tangibile per il paese.. Abbiamo deciso di aiutare i nostri volontari in prima linea in questa emergenza". Il direttivo del Vespa Club Castellazzo, riuniuto in videoconferenza, all'unanimità, ha deciso di destinare mille euro al gruppo comunale di Protezione Civile e mille a Castellazzo Soccorso.

"I bonifici, con i nomi di tutti i soci, sono già stati effettuati, speriamo di accendere presto la nostra vespa. Adesso stiamo a casa e prepariamo, con la fantasia, i viaggi che faremo insieme".