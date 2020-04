Riboldi: la nostra comunità ha reagito con fierezza e fermezza

CASALE - Oggi alle 11 davanti all'ospedale Santo Spirito di Casale con il sindaco Federico Riboldi, le rappresentanze delle forze dell'ordine, dei sanitari guidati dal dottor Federico Nardi, dei volontari impegnati nella lotta al coronavirus, si è tenuto un momento di raccoglimento in onore delle vittime dell'epidemia e di coloro che si impegnano per combatterla.

Il primo cittadino, in diretta social, ha ringraziato la comunità: "La malattia non ci ha piegato, abbiamo la forza della nostra comunità che ha reagito con fierezza e fermezza, con centinaia di volontari. Abbiamo dimostrato una generosità senza eguali, nessuna raccolta fondi in Italia ha sfiorato i risultati della nostra in Monferrato. Abbiamo dimostrato di essere una grande comunità - le parole del sindaco, che ha anche citato Paolo Borsellino, - Accanto alla paura bisogna accompagnare una grande dose di coraggio", prima di leggere il saluto del vescovo Sacchi (impegnato in contemporanea nella messa di Pasqua) e prima che la mattinata si chiudesse con il suono congiunto delle sirene e le note dell'inno di Mameli.