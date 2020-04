Sara Nervi e la tesi discussa online: "Ora vorrei operare in un Pronto soccorso"

OVADA - Discussione della tesi e esame di abilitazione alla professione uno dietro l’altro. Ha bruciato le tappe Sara Nervi dopo un percorso particolarmente formativo. Parte del tirocinio l’ha infatti effettuato nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino. «Ho visto diversi reparti - racconta - approcciando diverse problematiche. Ma quello al Pronto Soccorso è il periodo che mi ha segnato di più ed è li che vorrei tornare». Un colloquio, quello per la discussione della tesi che definisce un po’ surreale. «Ho avuto sei minuti per le mie argomentazioni. Ho trattato il tema della violenza sugli infermieri proprio nei Pronto Soccorso. Al termine c’era lo spazio per alcune domande ma non me ne hanno fatte».

Una settimana di tempo per prepararsi a un epilogo diverso rispetto a quello immaginato. «La vera preoccupazione era lo spostamento in avanti dell’intera sessione. Per questo noi studenti abbiamo tempestato di telefonate i professori». Una scelta per la vita da infermiere maturata durante l’adolescenza. «Da bambina - conclude Sara - ero convinta di voler diventare medico. In realtà in seguito, rendendomi conto di quali sono le mansioni dell’infermiere ho capito che quella sarebbe stata la direzione giusta per la mia vita».