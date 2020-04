Lucchini ricorda l'amico Panaro. Riceve ospiti in quarantena: denunciato

ACQUI TERME - «Negli ultimi giorni non si stanno registrando numerosi ricoveri per Covid 19, la situazione al 'Galiano' infatti è stabile. Abbiamo però un aumento delle persone in quarantena domiciliare in quanto positive al test. Al momento sono 49, mentre 300 persone circa sono in isolamento cautelativo per essere state a contatto con persone infette» questo il resoconto odierno del sindaco Lorenzo Lucchini. «Devo ancora una volta ricordare quanto sia importante restare in casa, soprattutto per chi è in quarantena preventiva, e allo stesso tempo di non ospitare nessuno nella propria abitazione. È altamente pericoloso e vietato per legge. Stamattina è partita le prima denuncia nei confronti una persona che ha accolto in casa alcuni conoscenti. Sono situazioni che non si devono ripetere».

Il primo cittadino termale ha poi ricordato il collega e amico Giuseppe Panaro, sindaco di Castelletto d'Erro, scomparso ieri mattina, domenica 12, all'ospedale di Casale per complicanze dovute al Covid 19: «Ci ha lasciati dopo una lunga lotta, iniziata quasi in sordina. Beppe, infatti, era arrivato in ospedale sulle proprie gambe. Via via le sue condizioni si sono aggravate e purtroppo la polmonite insieme ad altre complicanze sopraggiunte negli ultimi giorni lo hanno portato via all'affetto dei suoi cari e di tutti noi. Da parte del Comune di Acqui mando le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutto il comune di Castelletto».

Lucchini lancia quindi un appello affinché per il futuro si provveda ad una sorta di autoproduzione territoriale di mascherine Ffp2, «si tratta di dispositivi di facile realizzazione e che dovrebbero avere tutti coloro che hanno maggiori contatti con il pubblico. Dovremmo dotarci a livello regionale o provinciale di una macchina che le stampi.Ho lanciato questa idea ad Alessandria in Prefettura, spero che in un prossimo futuro si prendano le dovute contromisure per non essere di nuovo costretti a richiedere approvvigionamenti oltre oceano o comunque all'estero».

Infine una menzione particolare per l'iniziativa 'Buona Pasqua per tutti'. «I volontari della Protezione Civile hanno consegnato in questi giorni 220 pasti destinati alle persone che hanno la necessità di ricevere un aiuto dal punto di vista alimentare. Tanti esercenti e commercianti acquesi si sono impegnati in questi due giorni di festività preparando pasti completi, dall'antipasto al dessert destinati e poi confezionati dalla Mensa della Fraternità».