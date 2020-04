Per Pasquetta a Ozzano è festa in musica

OZZANO - Aggiornamento ore 15 - A causa di un lutto che ha colpito proprio oggi la comunità ozzanese, l'appuntamento dalle 16.30 alle 19 è stato annullato. Alle 18.30 saranno suonati solo l'Inno di Mameli, "la Cura" di Battiato e Il silenzio.

C'è una nuova iniziativa musicale a Ozzano. Il paese monferrino già da diverse settimane vede alle 18.30 di ogni giorno, in accordo con il Comune, tre dj suonare dalle finestre l’Inno d’Italia (e a turno anche inni stranieri per far sentire meno sole le tante comunità di non italiani residenti): Paolo Lucariello - Doctorvoice (da Ozzano Alto), Luca Morano - Morry J (dal Lavello) e Gianluca Mortara - J Luca (dal Chiappo).

Oggi è Pasquetta, una giornata tradizionalmente dedicata alla festa e i tre dj, in accordo anche con i Carabinieri, propongono 2 momenti di intrattenimento. Dalle 12 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. Ogni ozzanese, senza uscire di casa, potrà sentirsi parte di un grande party.