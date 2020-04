A Valenza palleggi con la carta igienica invece del calcetto dei 'matusa'

Con l'età spesso si rischia di perdere la voglia di giocare a calcetto. Per dare pepe alla loro abitudine del mercoledì sera, e per non diminuire la loro motivazione, un gruppo di amici del Valenzano ha scelto dal 2012 di aggiungere alle partitelle una classifica, ispirata al campionato argentino, con punti ai vincitori e squadre che cambiano ogni settimana. Si gioca sempre, da settembre a luglio, con qualsiasi condizione meteo, all'oratorio di Valenza. A ognuno dei partecipanti è associato un club del campionato albiceleste. Ma ora che il covid vieta di trovarsi? L'organizzatore Luca Battezzato non si è arreso e ha pensato a un nuovo modo di competere. Mercoledì inizia così il torneo "Afamatusa coronavirus" (Afamatusa è il nome che si è dato il gruppo di amici, mixando l'associazione calcistica argentina e la loro età non più verdissima). Dalle 20 alle 21 i partecipanti, divisi in due squadre (sorteggiate), invieranno in una chat un loro video di palleggi casalinghi con un rotolo di carta igienica. Chi ne fa di più vince. Semplice e divertente. Occorre solo fare attenzione ai soprammobili. Nel video Alberto "Tino" Canonico mentre si cimenta nei palleggi.