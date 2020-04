"Gara 5 finisce qui. Casale vola in serie A"

ROMA - "Finisce qui la partita 5... Uno spettacolo incredibile!. La vittoria di Casale Monferrato, contro una avversaria che non ha mai abbassato la testa, ed esce a testa altissima. Casale Monferrato vola in serie A". C'era Franco Lauro quella sera al PalaFerraris a raccontare l'ultimo atto del duello con Venezia: la Novipiù Junior ha scelte queste parole per il ricordo del giornalista di RaiSport morto oggi a 58 anni per un infarto.

Parole che sono nella testa e nel cuore di ogni tifoso di Casale, "perché le ha ascoltate non solo in diretta tv, perché moltissimi erano al PalaFerraris, ma perché le ha sentite e risentite migliaia di volte. Parole - così la società casalese sui suoi canali social - pronunciate da Franco Lauro, per molti anni la voce la voce della pallacanestro in Rai e per tutti gli italiani. Franco Lauro non c'è più, ci lascia con una immagine indissolubilmente legata al mondo del basket e alla nostra storia". Una voce, quella di Lauro,che riecheggia ogni volta al palazzetto. "Nnamaka, bomba Nnamaka" è nel video che ripercorre la storia della società, una sorta di count down che avvicina all'inizio della partita.

Anche Bertram Derthona si unisce al dolore del mondo dello sport e della famiglia per la scomparsa "di una voce storica del basket, di cui ha raccontato alcune pagine molto importanti. Per Ferencz Bartocci, general manager di Tortona, "Franco Lauro è stato un grande professionista. Lo ricordo quando ero addetto stampa a Fabriano e lui veniva per telecronache e interviste. La nostra passione, la pallacanestro, ci ha accompagnati per molti anni: indimenticabili i suoi racconti delle vittorie della Coppa Italia di A2 quando io ero a Veroli, e delle grandi sfide playoff, come quella contro Venezia, nel 2011, finita solo alla quinta".