Cuttica: "Oggi 4 positivi, 1 guarito e nessun decesso"

ALESSANDRIA - Aggiornamento social del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco sull’emergenza coronavirus in città: "I dati odierni - spiega - evidenziano 4 nuovi positivi, nessun decesso e 1 guarito in più. Non solo: abbiamo fatto un’analisi sulla mappa del contagio in provincia e ad Alessandria e si evidenzia che la nostra comunità ha all’incirca lo 0,5% dei contagi. Con questi numeri, non è di sicuro la peggior realtà del territorio, ma si trova in una posizione intermedia".

Dal primo cittadino, poi, anche un paio di informazioni di servizio: "Oggi sono stati riaperti gli uffici postali di Valle San Bartolomeo, Mandrogne, Lobbi e, in città, in via Galvani e piazza Perosi. E devo ringraziare la Municipale per i controlli serrati che sta facendo, anche tramite i droni".