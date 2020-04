Il covid fatale all'ex sindaco di Moncalvo Verrua

MONCALVO (At) - È morto lunedì all'ospedale di Asti Giovanni Verrua, 85enne ex sindaco di Moncalvo dal 1985 al 1995. Medico in pensione, Verrua, conosciuto come "al Dutur", è stato vinto dal covid. Già da qualche giorno le sue condizioni si erano aggravate, tanto da richiedere il ricovero alla Rsa moncalvese "Villa Serena".

Nativo di Scurzolengo, Verrua era arrivato a Moncalvo come medico di famiglia a metà anni 60. Sempre a Moncalvo era stato primario all'ospedale, quindi aveva ricoperto la stessa carica al Santo Spirito di Casale.

Fu sindaco per due mandati, un periodo nel quale Moncalvo vinse per tre volte il Palio di Asti, di cui era grande appassionato.

Per i suoi meriti era stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Lascia la moglie Luisa e i figli Elena, Alessandra e Pietro.