Test integrati per i Cerrinesi

CERRINA - Test integrati sul covid-19. Si tratta della proposta dei consiglieri di Progetto Cerrina Anselmo Villata Michael Diotto e Massimiliano Fabbrini, che propongono che l’amministrazione del sindaco Aldo Visca si attivi per prendere contatto con le strutture specializzate che possano offrire questo servizio.

«Questi test poterebbero essere un importante strumento per la sicurezza e la serenità dei cittadini e degli operatori dei servizi pubblici e sanitari di Cerrina. Essere a conoscenza del proprio stato di negatività, infezione o presenza di anticorpi dovuti ad una passata infezione porterebbe numerosi vantaggi in termini di consapevolezza, di emotività rispetto al rischio e anche in ottica futura su eventuali differenziazioni tra ‘immuni e non immuni’. Siamo, come sempre e soprattutto in questo periodo complicato, a disposizione per supportare l’attività del Sindaco e della maggioranza».