Cimitero chiuso fino al 3 maggio

CASSINE - Chiuso già dallo scorso 8 aprilie, l'amministrazione cassinese ha deciso di prolungare il divieto di accesso al cimitero comunale fino al 3 maggio.

«Si tratta di una decisione presa a malincuore - si legge nella nota pubblicata su Facebook dal Comune - ben sapendo che, per molti di noi, visitare i propri cari defunti rappresenta un modo per sentirli più vicini a noi, ed anche un importante supporto per non sentirsi soli. Tuttavia, abbiamo preferito evitare ogni possibilità di creare assembramenti e situazioni che potessero allentare le misure di distanziamento sociale che si stanno dimostrando efficaci».