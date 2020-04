Covid-19: muore il vice comandante della Municipale

TORTONA - Andrea Gastaldo, 50 anni, vicecomandante della Polizia Municipale di Tortona non ce l’ha fatta. E’ morto ieri sera all’ospedale Molinette di Torino, vinto dal Covid-19.

Gastaldo era stato ricoverato inizialmente a Novi Ligure per poi essere trasferito a Tortona dove, sottoposto al tampone, era risultato positivo. L’aggravarsi delle condizioni ne aveva costretto il ricovero alle Molinette. Due settimane fa la situazione è ulteriormente precipitata, fino a ieri sera quando il suo cuore ha cessato di battere.

Il comando della Polizia Municipale di Tortona è stato duramente colpito dal coronavirus. Tredici gli agenti contagiati: per due era stato necessario il ricovero, Gastaldo era uno di loro. Il suo collega, attualmente ricoverato ad Omegna, si è fortunatamente ripreso e dovrebbe essere dimesso proprio in questi giorni. Gli altri, seppur positivi, hanno affrontato la malattia in quarantena a casa.

Andrea Gastaldo abitava ad Ovada, lascia gli anziani genitori.