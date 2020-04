Rotary, l'impegno contro il virus: fondi per ospedale e Cri

NOVI LIGURE — La solidarietà non si ferma. Sono anzi sempre di più enti, associazioni e aziende che in questo periodo di emergenza hanno deciso di mettersi a disposizione della collettività. Il Rotary Club di Novi Ligure, ad esempio, ha dovuto fermare le proprie attività sul territorio, ma il consiglio direttivo del club ha deciso di stanziare alcuni contributi economici per fronteggiare il coronavirus.

«Nei giorni scorsi abbiamo erogato un contributo di prima emergenza alla Croce Rossa di Novi Ligure pari a 1.500 euro e in seguito, grazie all’intervento del Distretto, abbiamo distribuito 300 mascherine tipo ffp2 all’ospedale San Giacomo», ha spiegato il presidente Luciano Crafa.

Ma non è finita, perché il direttivo ha deciso di erogare un altro contributo di 12 mila euro a favore sempre dell’ospedale di Novi, pur mantenendo invariati i service a suo tempo approvati (monitoraggio al reparto di urologia al San Giacomo, ossigeno per il Piccolo Cottolengo, Pass e Io Donna).