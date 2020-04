Rsa San Francesco, due decessi e molti contagiati

CASTELLAZZO - "La situazione della residenza per anziani 'San Francesco' desta grandissima preoccupazione, per gli ospiti e per il personale e, anche, per l'impatto negativo sulla popolazione". Il sindaco Gianfranco Ferraris ha ricevuto l'aggiornamento dell'Asl Al alla piattaforma covid-19 Piemonte ed è a dir poco allarmato per numeri che hanno subito una impennata: i positivi al tampone sono passati da 16 a 63 (quindi +47) per effetto dei risultati degli esami effettuati soprattutto nel pensionato accanto al santuario, che è una struttura privata.

Si registrano, purtroppo, tra gli ospiti, due decessi, nella notte. Già altre due persone erano morte nei giorni scorsi. Complessivamente, a Castellazzo, i deceduti sono 12, di cui 4 al San Francesco.

Sensibilmente aumentate anche le quarantene: ora sono 30, con un incremento di 8. "La situazione nella rsa continua ad essere monitorata dall'autorità sanitaria dell'Asl. Anche noi, come Comune, seguiamo con massima attenzione: fin dai primi giorni dell'emergenza, e anche di recente - sottolinea Ferraris - abbiamo consegnato dispositivi di protezione e a altro materiale sanitario alle case di riposo in paese (in quella in piazza San Carlo non si registrano positività, ndr) e siamo in continuo contatto con i responsabili delle strutture e con l'Asl"