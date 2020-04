Cuttica: "Mascherine? Ci comportiamo come le altre città"

ALESSANDRIA - Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco in diretta su Facebook: "Questa mattina - le sue parole - ho effettuato alcuni sopralluoghi nelle farmacie della città per vedere come andava la distribuzione delle mascherine. E' stata effettuata in tal modo perché abbiamo verificato quanto accaduto in altre realtà. E in città di ogni 'colore' dal punto di vista amministrativo è stato fatto così: perché avremmo dovuto comportarci diversamente?".

Capitolo dati: "Per me oggi la fonte attendibile è la mappa regionale dei contagi della Regione Piemonte. Ieri avevamo 456 positivi, oggi 470. Sull'intero territorio ci sono modulazioni diverse. E se noi non siamo i peggiori, perché non posso dirlo?".

Infine i buoni spesa: "Presto la seconda tranche - conclude il primo cittadino - con criteri dedicati a chi a causa dell'emergenza coronavirus ha dovuto chiudere i propri negozi, trovandosi in condizioni d'indigenza".