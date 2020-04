Apprende di essere positiva, informa i vicini e il sindaco

VOLTAGGIO - Il contagio è arrivato anche in alta val Lemme: questa mattina è pervenuta al Comune la comunicazione di un caso di positività di una persona residente ed è stata confermata dal sindaco Giuseppe Benasso, nel rispetto della privacy dell’interessato.

“La situazione - spiega il primo cittadino - è sotto il controllo sanitario della Asl, dell’Unità di crisi della Regione e dell’Unità di crisi comunale, costituita il 23 marzo scorso. La persona interessata è completamente asintomatica, è già in quarantena insieme ai suoi famigliari e osserverà con loro tutte le precauzioni previste dalle normative vigenti. Le ho parlato, ovviamente per telefono, e abbiamo conversato serenamente”.

È stata la persona interessata a darne notizia ai vicini di casa e al primo cittadino, precisando di non avere nessuna remora a far sapere della sua positività asintomatica, sia perché è cosa normale per chi frequenta per lavoro una residenza sanitaria assistenziale, sia perché il segreto genera preoccupazione, in questo caso del tutto immotivata. “E i vicini di casa - conferma Benasso - non si sono affatto scomposti e uno di loro, che ho incontrato in mattinata, mi ha detto che la moglie ha subito dato all’interessata piena disponibilità per quanto potesse fare per lei e la sua famiglia nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”

Un bell’esempio di maturità e solidarietà di vicinato, ma soprattutto di sensibilità umana.