Asse Italia Qatar: la formazione non si ferma

CASALE - L'attività del Centro Studi Galileo non si ferma nemmeno con il coronavirus. L'ente formatore per tecnici del freddo con sede a Casale ha recentemente organizzato il corso “F-Gases: Advanced Refrigeration and Air-Conditioning Best Practice“, condotto con successo e profitto interamente online grazie alla cooperazione internazionale tra l’Associazione italiana dei tecnici del Freddo – Atf e il Governo del Qatar, nell’ambito di un progetto del Programma OzonAction delle Nazioni Unite.

L’evento si è svolto dal 30 marzo al 1 aprile in parte online e in parte all’interno dei locali dell’Università del Qatar. Gianfranco Cattabriga, esperto docente del Csg, per la prima volta in assoluto, armato di cuffie e laptop, ha avuto modo di insegnare online a cinque Tecnici del Qatar a oltre 5.000 km di distanza. I cinque Tecnici del Freddo del Qatar hanno svolto un ruolo chiave in questo evento, in quanto saranno i primi istruttori ed esaminatori di gas fluorurati per il Paese del Golfo