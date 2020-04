A Cassine 4 nuove positività, ma altri 4 stanno guarendo

CASSINE - Tre infettati in un solo nucleo famigliare. A Cassine salgono così a 11 i residenti attualmente positivi al coronavirus. Rispetto alla scorsa settimana, 4 in più. Ai tre già citati, infatti, va aggiunto un altro caso, esterno però al nucleo famigliare. C'è anche una buona notizia. Delle persone precedentemente infettate, «4 sono in via di guarigione e attendono solo l'esito del tampone» si legge nella nota pubblicata dall'amministrazione comunale. Le persone in quarantena preventiva o obbligatoria sono 33. Dall'inizio dell'epidemia, dunque sono 12 i cassinesi che hanno contratto il virus, di cui 1 già guarito. Delle persone attualmente malate, una sola è ricoverata in ospedale, mentre tutti gli altri sono in degenza domiciliare e le loro condizioni non sono gravi.

«Se però da un lato possiamo solo rallegrarci per la forte fibra che caratterizza i cassinesi - scrivono dal Comune - e che ci fa sperare che per tutti il decorso si concluda positivamente, il fatto che si continuino a verificare nuovi casi deve essere un monito». L'amministrazione invita la cittadinanza ad «osservare scrupolosamente le precauzioni di distanziamento sociale, a cominciare dall'obbligo di osservare la mascherina. Ancora una volta consigliamo a tutti di evitare di fare spesa tutti i giorni: se possibile, è meglio fare provviste, oppure ci si può rivolgere ai volontari di Croce Rossa e Protezione Civile, che sono disponibili a portare la spesa e i farmaci direttamente a domicilio (basta contattarli allo 0144-714433)».