Opere d'arte degli artisti casalesi in vendita per beneficenza anti-covid

CASALE - Anche il mondo dell'arte scende in campo a Casale per raccogliere fondi utili alla lotta contro il coronavirus. Con l'iniziativa Art#Together ideata da Carlo Meneghetti e Giovanni Saldì, sono stati coinvolti artisti locali e non. L'iniziativa, lanciata sulla pagina Facebook vede raccolte numerose opere di artisti professionisti e pittori amatoriali che hanno aperto i propri archivi donando una o più creazioni.

L’iniziativa Art#together, vuol dare un segnale positivo, attraverso l’arte e la cultura, di vicinanza a tutti coloro che lavorano strenuamente per combattere l’emergenza Coronavirus e soprattutto un aiuto concreto da parte di tutti i cittadini al Comune di Casale Monferrato, che in questa difficile occasione, è operativo per combattere l’emergenza.

Attraverso la pagina Facebook sopracitata, i fruitori potranno visionare tutte le opere “esposte” accompagnate da una piccola biografia dell’artista, dal titolo del lavoro, dalla descrizione, dai dati tecnici, prezzo “a partire da”, ed il numero identificativo dell’opera. Nel caso in cui un fruitore fosse interessato all’acquisto di un’opera, sarà necessario assicurarsi della sua disponibilità inviando un semplice messaggio dalla pagina dedicata. Se ancora disponibile, gli verrà inviato un messaggio di conferma con tutte le istruzioni per effettuare il bonifico in modo corretto e potrà così donare il proprio contributo, anche superiore alla cifra indicata, alle coordinate bancarie del conto del Comune di Casale:

intestazione:Comune di Casale Monferrato

IBAN: IT80Q0503422601000000001586

causale: Emergenza Coronavirus-Art#together + numero identificativo dell’opera.

Successivamente, verrà inviata una mail al donatore, con il certificato di attestazione di proprietà dell’opera e tutti i riferimenti per il ritiro della stessa durante l’evento dedicato (con data da destinarsi) al negozio 111LAB di Via Roma a Casale Monferrato.

L'evento, sarà occasione d’incontro e di festa per i cittadini di Casale, durante il quale tutti gli artisti di Art#together verranno presentati e ringraziati dalle Autorità per il loro importante contributo. A fine evento verranno consegnate le opere.

Gli artisti che, ad oggi, hanno aderito sono: Alessandro Kerze Man, Giulia Savino, Carlo Cattaneo, Cecilia Gioria, Laura Chiarello, Nadia Presotto, Albina Dealessi, Kassandra La Mantia, Iris Devasini, Piergiorgio Panelli, Giovanni Saldi, Emanuele Serafino, 111LAB per Enrico Colombotto Rosso, Max Ferrigno, Paolo Novelli, Ambra Pegorari, Elena Caterina Doria, Matt Bicon, Giuliana D'Adda, Franco Acquati, Gabriele Gioria,Francesca Agate, Alberto Raiteri, Daniela Vignati, Fernanda Core, Giada Giangrino, Paolo Deandrea, Loredana Boschiero, Giulia Pellegrini.