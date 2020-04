Per gli over 70 mascherine gratis e istruzioni per usarle

FRANCAVILLA BISIO — Il Gruppo di amici francavillesi “In bianco sotto il castello”, organizzatori della Cena in Bianco a Francavilla Bisio, in questo momento di grande difficoltà sanitaria, economica e sociale, hanno voluto donare agli over 70 di Francavilla Bisio le mascherine per la protezione individuale contro il diffondersi del Covid 19, perché rappresentano le persone più “grandi” del paese e dunque quelle più esposte al rischio di contagio.

Insieme alle mascherine, che sono state distribuite nelle cassette della posta da giovedì 16 a sabato 18 aprile, sono state consegnate anche alcune regole su come sanificare e utilizzare il dispositivo.

Per la sanificazione, ogni volta che si usa la mascherina, occorre effettuare un accurato lavaggio delle mani con acqua e sapone oppure con un disinfettante a base alcolica, prendere la mascherina tramite gli elastici e mai toccarla nella parte anteriore, lavarsi le mani come già indicato, adagiare la mascherina su una superficie a sua volta igienizzata con la parte esterna della mascherina rivolta verso l’alto, disinfettare uniformemente la mascherina con una soluzione idroalcolica compresi gli elastici, ma senza eccedere con il lavaggio, lasciare agire la soluzione fino a completo assorbimento per poter così indossare la mascherina.

Per un corretto utilizzo della mascherina, è bene, prima di indossarla, effettuare un lavaggio accurato delle mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone; ancora, non deve essere toccata la mascherina durante il suo utilizzo, ma se fosse necessario toccarla, devono essere preventivamente lavate le mani o con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone; infine, la mascherina va tolta toccando gli elastici sul retro e mai la parte anteriore.