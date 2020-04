Croce Rossa: un contest a premi per i più piccoli

ACQUI TERME - L’associazione Croce Rossa Italiana-Comitato di Acqui Terme ha indetto un contest fotografico,“Ma cosa fanno i signori con la Divisa Rossa?”, una competizione creativa riservata ai bimbi dai 3 ai 12 anni. «In questo periodo di quarantena tutti i bimbi che vogliono cimentarsi nel disegno possono realizzare il proprio elaborato con il tema che coinvolge la Croce Rossa Italiana impegnata in diverse attività in tutto l'acquese» ha spiegato il portavoce Giancarlo Perazzi. Ogni disegno dovrà essere fotografato ed inviato entro il 3 maggio alla pagina Facebook "Cri - Comitato di Acqui Terme" tramite messenger o via mail all'indirizzo crocerossacquiterme@gmail.com.

«Le foto saranno pubblicate sul social network e saranno premiati tre disegni tramite estrazione finale con dei simpatici omaggi brandizzati C.r.i. entro il 10 maggio con avviso al diretto interessato tramite social – ha continuato Perazzi - È consentita la partecipazione ai minori con il consenso dei genitori o un tutore legale attraverso pagine personali con dati veritieri le foto potranno essere pubblicate sul proprio profilo personale (di mamma o papà) con il tag #UnDisegnoPerLaCri, anche se non validi ai fini della premiazione». Info: 0144.320666