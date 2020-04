Gcl Pharma: cessione a Bormioli Pharma

ALESSANDRIA - Guala Closures, leader mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e in alluminio per vino, e uno dei maggiori attori mondiali nella produzione e vendita di chiusure in alluminio per l’industria delle bevande, annuncia di aver finalizzato la cessione del 100% di Gcl Pharma al gruppo Bormioli Pharma. A fronte di un Enterprise Value di 10 milioni di euro, il corrispettivo per la cessione del 100% di Gcl Pharma è pari a 9,3 milioni di euro, di cui 7,3 milioni appena incassati e la restante parte entro 12 mesi. L’intero ammontare andrà alla riduzione dell’indebitamento di Gruppo.

Marco Giovannini, presidente e amministratore delegato del Gruppo, dichiara: “Questa cessione permetterà al gruppo Guala Closures continuare a focalizzarsi ancora di più sul core-business e nello specifico sulle chiusure a più alto valore aggiunto e con maggiori prospettive di crescita, incluse le chiusure connesse che permettono di interloquire tramite microchip e tracciare le bottiglie. Per quanto riguarda il 2020, la nostra strategia sarà focalizzata sulla generazione di cassa, sul consolidamento della società scozzese Ucp (acquisita a dicembre 2018), sull’integrazione degli assets tedeschi di Closurelogic (acquistati a febbraio 2020 e con un obiettivo di massimizzare rapidamente le sinergie dell’integrazione) e sulla riduzione del debito di gruppo”.

Andrea Lodetti, amministratore delegato di Bormioli Pharma, dichiara: “Siamo orgogliosi di potere accogliere i nostri nuovi colleghi nel Gruppo Bormioli Pharma. Questa acquisizione ci permette di ampliare e completare la nostra offerta di packaging primario farmaceutico, specialmente per il segmento parenterale, ma anche di introdurre nuove tecnologie e nuove competenze professionali. Abbiamo già previsto un piano di investimenti industriali per il nostro stabilimento di Vasto, che permetterà di promuoverne lo sviluppo, attivando sinergie commerciali e operative e migliorando il livello di servizio ai nostri clienti”.