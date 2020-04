Yoga a casa, lezioni online "per imparare a conoscersi"

OVADA - Unione è uno dei tanti significati della parola Yoga, ed è proprio quello che sta cercando di trasmettere Ingrid Mattiazzi, chinesiologa, insegnate yoga, operatrice shiatsu e laureanda in osteopatia attraverso le sue dirette Facebook: unire le persone durante questo difficile periodo di isolamento con la pratica dello yoga. «Molti conoscono lo yoga come un’attività fisica rilassante – afferma Ingrid –. In realtà è una via per imparare a conoscersi, scoprendo la nostra vera natura. Attraverso il respiro, la meditazione e l’assunzione di determinate posizioni corporee, lo yoga conduce al raggiungimento del benessere fisico, mentale e spirituale».

Dall’inizio della quarantena, ogni venerdì alle 18.00, dal suo profilo Facebook Ingrid offre quindi la possibilità di alleviare tensioni, paure e sconforto per il cambiamento improvviso che le nostre vite hanno subito. Questo canale permette di raggiungere, non solo gli allievi che abitualmente la seguono presso il Centro di fisioterapia e rieducazione motoria Unika di Ovada, ma anche chi volesse avvicinarsi a questa disciplina che può essere praticata da tutti, come abbiamo notato dalla grande partecipazione allo “Yoga Day”, evento che da due anni si svolge ogni 21 giugno al parco Villa Gabrieli ad Ovada, del quale Ingrid è organizzatrice. «Cogliamo il lato positivo dello stare a casa – conclude Ingrid – approfittiamo del tempo a disposizione per portare ascolto e consapevolezza dentro di noi, praticando insieme».