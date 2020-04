Asili nido, dal 18 maggio al via le domande di iscrizione

NOVI LIGURE — Tutti speriamo di poterci presto buttare alle spalle l’incubo coronavirus. Tornare alla normalità sarà molto difficile, ma dal 1° settembre dovrebbe iniziare il nuovo anno scolastico per gli asili nido e il Comune di Novi Ligure ha già predisposto le modalità di iscrizione.

Le iscrizioni infatti si effettueranno dal 18 al 31 maggio, on line sul sito del Comune – www.comune.noviligure.al.it – sotto la voce “servizi on line” – “scuola – iscrizioni asili nido”, compilando l’apposita modulistica.

All’atto dell’iscrizione occorre autocertificare il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2019 e l’attività lavorativa dei genitori. Informazioni di tipo amministrativo possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione allo 0143 772249 o 0143 772234 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Per informazioni inerenti la gestione e la programmazione delle attività degli asili nido, gli utenti interessati possono contattare il coordinatore degli asili, Roberta Lanza, al numero 348 7204569 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Data la situazione epidemiologica, non è possibile provvedere agli open day degli asili. Sul sito del Comune, nella sezione “asili nido” è possibile acquisire informazioni specifiche sulle singole strutture. L’apertura degli asili nido programmata per il 1° settembre sarà ovviamente subordinata alle decisioni ministeriali connesse alla situazione di pandemia.