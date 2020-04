Da Bergamo mascherine fatte a mano in dono ai volontari

ACQUI TERME - Una sarta di Sorisole, in provincia di Bergamo, ha inviato alla Protezione Civile di Acqui un quantitativo di mascherine protettive create a mano. «Voi proteggete il passato e il futuro. Date coraggio e speranza a chi non ne ha. Dedicate del tempo alle persone bisognose anche al costo di stare lontano dai vostri cari. Quindi queste mascherine sono in dono per voi», si legge nel messaggio che ha accompagnato il pacco ricevuto questa mattina dai volontari acquesi, che sempre questa mattina hanno effettuato un controllo della temperatura al supermercato Penny Market.