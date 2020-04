Da CasaPound 1200 mascherine per gli operatori di soccorso

CASALE - Anche la sezione locale di CasaPound Italia ha deciso di contribuire nella lotta al coronavirus. Così dice Ivan Barretta, responsabile locale: «La pandemia di covid 19 che ha colpito duramente l'Italia e molti altri paesi del mondo non ha purtroppo risparmiato i nostri territori. Per fronteggiare questo nemico invisibile CasaPound Italia ha deciso di donare 1200 mascherine di protezione individuale alle associazioni di primo soccorso di Casale Monferrato».

«Troppo spesso - prosegue l'esponente della tartaruga frecciata - le associazioni di primo soccorso e/o i pazienti che richiedono il loro intervento si trovano in sofferenza a causa della scarsità di protezioni individuali atte a garantire la loro incolumità di fronte al virus che sta mietendo migliaia di vittime nel nostro Paese. Per questo motivo i militanti di CasaPound, sezione del Monferrato, hanno deciso di effettuare una raccolta fondi per l'acquisto e la donazione delle suddette mascherine. Ancora una volta CasaPound Italia dimostra con azioni concrete di essere a fianco degli italiani anche in questo drammatico periodo di pandemia globale».