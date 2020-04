Gruppo Acos, riaprono gli sportelli per le bollette

NOVI LIGURE — Gli sportelli per l’esazione delle bollette di tutte le società del gruppo Acos sul territorio sono stati riaperti oggi, mercoledì 22 aprile, con tutte le precauzioni necessarie per tutelare nel migliore dei modi la salute sia dei clienti che dei propri dipendenti. A Novi Ligure gli orari sono i seguenti: da lunedì a giovedì orario continuato 8.15-17.15; venerdì 8.15-13.00. A Ovada gli uffici saranno aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13.00 (per le bollette Acos Energia anche lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 19.00). A Tortona gli sportelli di Gestione Acqua saranno aperti da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. Gli uffici di Acos Energia ad Alessandria saranno aperti lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; al mercoledì l'apertura è programmata dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 ale 18.30.

Potrà entrare un cliente per volta, dotato di mascherina personale di protezione, utilizzando il disinfettante per le mani messo a disposizione e verrà utilizzato il termometro elettronico per rilevare la temperatura corporea, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Tutti gli impiegati saranno dotati di mascherina, gel disinfettante e guanti di protezione.

Acos ha migliorato la sicurezza interna anche riducendo al minimo le presenze nelle sedi e promuovendo il lavoro agile: sono 87 su 146 i lavoratori in smart working. «Un’attività che ha previsto importanti investimenti sia per attivare questa modalità di lavoro sia per la fornitura delle attrezzature necessarie», dicono dal gruppo. Inoltre Acos ha sottoscritto una polizza assicurativa per tutto il personale che prevede un pacchetto di garanzie a tutela di chi contraesse il coronavirus.