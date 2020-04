Anffas: un progetto di parent coaching per i genitori di figli autistici

CASALE - Dal 1968 Anffas opera nel Casalese dal 1968 che offrendo una serie di servizi riabilitativi e assistenziali a bambini, adolescenti e adulti con disabilità. Da anni è attivo un nucleo multidisciplinare specializzato nel trattamento di bambini con diversi tipi di difficoltà, che ha attualmente in carico 70 utenti di cui 45 con disturbo dello spettro autistico.

Di fronte alle richieste dei genitori di trovare nuove strategie per educare i propri figli, di migliorare la relazione con gli stessi, è stato elaborato il progetto “Consapevolmente - Parent coaching per la migliore gestione dell'autismo". Si tratta di una terapia cooperativa, che si svolge a domicilio, si rivolge a tutto il nucleo famigliare e coinvolge il bambino a partire dall’età prescolare. Il percorso, avviato a febbraio 2020 si struttura attraverso l’individuazione di obbiettivi specifici, la costruzione di strumenti, attraverso colloqui e incontri a domicilio, durante i quali i genitori vengono coinvolti come parte attiva nel trattamento del loro bambino. In particolare, ci si propone di aiutare il genitore ad interagire in maniera più efficace con il proprio bambino con difficoltà di vario tipo, attraverso vere e proprie sedute familiari in cui è coinvolto anche il bambino.

Il percorso ha incontrato l’aiuto e il sostegno di Fondazione Crt, un ente privato non profit la cui attività trova radici ideali nell’opera filantropica svolta dal 1827 dalla Cassa di Risparmio di Torino e soprattutto di Fondazione Social di Alessandria.

Fondazione Social, nata all’inizio del 2013 per iniziativa delle società che fanno capo alla famiglia Guala, ha lo scopo di impiegare una parte dei proventi generati dalle società per sostenere iniziative di promozione culturale e di assistenza sociale, con l’intento di aiutare il Terzo Settore a sviluppare programmi innovativi e cooperativi di elevato valore sociale, Fondazione Social emana bandi per la presentazione di domande di contributo economico volti alla realizzazione di progetti di intervento negli ambiti dell’educazione, della promozione culturale e dell’assistenza sociale.

Con i bandi 2013-2017 sono stati finanziati complessivamente 134 progetti per un totale di 2.564.764 euro di contributi erogati.

Il loro importante sostegnoha permesso di coinvolgere nel progetto “Consapevolmente” per l’anno 2020 10 famiglie, che hanno mostrato un forte impegno nei confronti dei figli e una buona disponibilità emotiva ad impegnarsi, tanto che tutte hanno subito aderito all’iniziativa.

Durante il periodo dell’emergenza COVID – 19, Fondazione Social e Anffas hanno di comune accordo fatto una modifica al progetto attivando una sorta di “sportello psicologico e riabilitativo leggero”, via WhatsApp/Skype/altro, per offrire consulenza educativa e riabilitativa e supporto psicologico, a tutte le famiglie coinvolte nel progetto.