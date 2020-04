Muore a 46 anni, due lettere d'addio per genitori e amici

CASALE - Ha scritto due lettere, una per i famigliari, l'altra per gli amici. Poi è andato in bagno, ha aperto la finestra e si è buttato. La caduta, dal quarto piano, non gli ha lasciato scampo. Così è morto la scorsa notte Marco Brotto, 46 anni, di Casale. E' stato il padre, che non vedendolo si è affacciato alla finestra, a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118. Nessun dubbio sul gesto anticonservativo, la salma è ora a disposizione dei famigliari.

Brotto viveva con il papà 81enne, la mamma è ricoverata in ospedale. Qualcosa nella sua mente si è spezzato, e a mezzanotte ha messo in atto il gesto estremo. L'addio affidato a due scritti, toccanti, per i genitori e gli amici. "Orgoglioso di essere vostro figlio", e le scuse per quell'atto così drammatico. Marco Brotto era molto conosciuto in zona, anche per i suoi trascorsi calcistici.