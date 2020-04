"Tamponi lenti rispetto alle necessità"

OVADA - "Tamponi lenti rispetto alle richieste". La segnalazione è arrivata ieri sera dal sindaco di Ovada, Paolo Lantero che ha affidato il suo pensiero a un videomessaggio su Facebook. "Un grande problema - ha proseguito - segnalato dai malati. I vertici dell'Asl Al si stanno dando da fare, anche con strategie nuove. L'esigenza coinvolge i malati a casa, quelli in ospedale e la casa di riposo di Lercaro". I dati messi a disposizione dall'Asl parlando di 61 persone positive, 12 pazienti guariti, 33 deceduti. "Sono dati - ha precisato il primo cittadino - che riteniamo verosimili. Se non mi dovessi più sentire tranquillo, dovrei sospendere questo tipo di segnalazioni". Nel frattempo prosegue l'esperienza dei tamponi "drive through" direttamente in auto nella tenda allestita di fronte all'ospedale civile.