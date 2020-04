Leardi: consegnati i computer agli studenti privi di adeguate strumentazioni

CASALE - All’Istituto Superiore “Leardi” di Casale si è appena conclusa la distribuzione dei computer agli studenti privi di adeguate strumentazioni informatiche, attività che ha impegnato per circa una settimana il personale scolastico e l’Ufficio Tecnico.

Soddisfazione da parte della preside Nicoletta Berrone: «Da un punto di vista organizzativo, si è trattato di un passaggio articolato». Se in un primo momento docenti coordinatori hanno mappato e segnalato, con la regia dell’Animatore digitale, professor Ilenio Celoria, le reali esigenze tecniche degli studenti, successivamente sono iniziate le operazioni di reperimento e di consegna dei computer in comodato d’uso gratuito ai circa sessanta alunni che hanno presentato la domanda. «Con la quota stanziata al “Leardi” dal Ministero dell’Istruzione – spiega il responsabile informatico, Marcello Gilardenghi – è stato possibile procedere all’acquisto di ventisette computer nuovi che, in tempi rapidi, sono poi stati assegnati agli studenti per svolgere proficuamente le attività di Didattica a Distanza».

Non si è trattato soltanto di nuove acquisizioni, ma anche di riconversioni di strumentazioni già in possesso dell’Istituto. Alcuni computer sono stati distribuiti anche agli alunni del plesso “Luparia” di San Martino di Rosignano.