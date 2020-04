Matteo Gatto porta tutti in Papua Nuova Guinea

ALESSANDRIA - In queste settimane di lockdown viaggiare con la fantasia, alla scoperta dell'Italia e del mondo, è stato per molti un aiuto. Questa sera, venerdì, ci sarà la possibilità di avere una 'guida' speciale, Matteo Gatto, che con la sua mountain bike ha percorso migliaia di chilometri in quasi tutti i continenti: l'appuntamento di oggi, alle 21, è dedicato all'impresa, in bici e a piedi, in Papua Nuova Guinea, alla conquista del Monte Wilhelm, che con i suoi 4510 metri è la vetta più alta dell'Oceania, oltre a essere una delle destinazioni più remote, misteriose e affascinanti.

L'appuntamento fa parte del programma di incontri del Panathlon Club Alessandria Cittadella, di cui Matteo è socio, e dell'associazione 'Amici del Vinci', ed è organizzato da LifeBike.it.

Il link per collegarsi è https://www.facebook.com/LifeBike.it/?modal-admin_todo_tour.

Saranno proiettati video e foto, per seguire passo dopo passo Matteo in questo percorso.