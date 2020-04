Mercati alimentari, aperture sperimentali da martedì 28

ALESSANDRIA - E’ stata emessa oggi l’ordinanza sindacale numero 10, con la quale si introduce la possibilità, in via sperimentale, di svolgere i mercati di generi alimentari su alcune aree specificatamente individuate.

I mercati si potranno svolgere dunque secondo il seguente schema.

MERCATI ALIMENTARI - orario vendita dalle 8.30 alle 12.30

Martedì 28 Aprile - piazza Marconi

Mercoledì 29 Aprile - piazza Campora

Giovedì 30 Aprile e sabato 2 Maggio - piazza Marconi

Lunedì 4 maggio - piazza Perosi e piazza Ceriana

Martedì 5 maggio - piazza Marconi

Mercoledì 6 maggio - piazza Campora

Giovedì 7 maggio - piazza Marconi

Venerdì 8 maggio - Spinetta Marengo piazza Barrera

Sabato 9 maggio - piazza Marconi

MERCATI PRODUTTORI AGRICOLI

I mercati dei produttori agricoli, organizzati dalle Associazioni di categoria, non vengono al momento contemplati in quanto mercati sperimentali, e quindi privi di concessioni di suolo pubblico intestate ad operatori.

MERCATI ALIMENTARI SINGOLI E SOBBORGHI – orario vendita dalle 8.30 alle 12.30

Per i mercati di corso Monferrato (piazza Santo Stefano), Castelceriolo, Litta Parodi, San Giuliano Vecchio, Valmadonna, Mandrogne e Valle San Bartolomeo - considerata la presenza di una sola concessione attiva - sarà possibile svolgerli, non ravvisando problematiche di pericolosità dettate da possibili assembramenti o necessità di creazione di cordoni e regolamentazioni per ingressi. La gestione dell’accesso all’attività, il rispetto del distanziamento sociale verranno demandate all’operatore mercatale stesso.