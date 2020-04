Al monumento alla Zerba, per il 25 aprile

CASTELLAZZO - Due tappe, due momenti per rendere omaggio ai caduti nella lotta per la liberazione: il sindaco di Castellazzo Gianfranco Ferraris e il presidente del consiglio comunale Attilio Messina ("in rappresentanza di tutti i consiglieri e di tutti i castellazzesi") hanno celebrato il 25 aprile. "Abbiamo portato con noi, idealmente, tutta la comunità e abbiamo sentito la vicinanza e la partecipazione di tutti. Avremmo voluto un 75° anniversario diverso - sottolinea Ferraris - ma conta essere, ogni giorno, testimoni dei valori per cui migliaia di persone hanno dato la vita".

La prima corona è stata deposta alla lapide sotto il Comune, la seconda al monumento in località Zerba, dove le truppe nazifasciste, in ritirata, trucidarono giovani partigiani. "Leggere il loro nome significa tenere viva la loro memoria per sempre".