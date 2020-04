Corso Romita, la tragica morte di una 63enne

ALESSANDRIA - La caduta dal balconcino al settimo piano è risultata fatale. Non ce l'ha fatta Rossana Panzanini, 63 anni, a resistere a quel male di vivere che probabilmente l'aveva attanagliata da tempo. Così deve aver messo in atto un gesto estremo. La donna abitava in corso Romita con l'anziana madre; venerdì mattina l'hanno trovata a terra, per strada, ed è scattato l'allarme.

Inutile l'intervento dei medici del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile e del Nucleo Investigativo di Alessandria, oltre al medico legale.

Gli abitanti della zona hanno assistito agli accertamenti degli investigatori in rispettoso silenzio.