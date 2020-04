Mercati di generi alimentari: riapertura sperimentale

ALESSANDRIA - È stata emessa venerdì 24 aprile l’ordinanza sindacale con la quale si introduce la possibilità, in via sperimentale, di svolgere i mercati di generi alimentari su alcune aree .A seguito dell’emergenza in atto, infatti, per la necessità di realizzare una azione di prevenzione della diffusione dei contagi, era stata disposta la sospensione dei mercati rionali all’aperto: la disposizione degli stalli non consentiva il rispetto di quanto previsto nel decreto emesso lo scorso 8 marzo e, inoltre, risultava complesso effettuare un controllo dell’accesso agli stessi dal momento che i mercati si svolgevano in aree all’aperto e non recintate.

Alla luce della prossima riapertura scaglionata con ripartenza delle attività, è stato, pertanto, previsto un parziale allentamento del divieto precedentemente imposto che tenga conto, comunque, delle prescrizioni di controllo e limitazione con contingentamento degli ingressi alle aree.

Con questa ordinanza è stato dunque disposto “il parziale annullamento del divieto di svolgimento di tutti i mercati ordinari e sperimentali (…), presenti sul territorio cittadino e la contestuale introduzione di un piano sperimentale di svolgimento in sicurezza su alcune aree specificatamente individuate. I mercati che potranno svolgersi saranno esclusivamente quelli indicati e richiamati secondo lo schema seguente, limitatamente alla categoria alimentare e riservati solo ai concessionari di posto fisso – le operazioni di spunta sono al momento sospese”.

I mercati alimentari potranno svolgersi dalle 8.30 alle 12.30

martedì 28 aprile – piazza Marconi

mercoledì 29 aprile – piazza Campora

giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio – piazza Marconi

lunedì 4 maggio – piazza Perosi e piazza Ceriana

martedì 5 maggio - piazza Marconi

mercoledì 6 maggio - piazza Campora

giovedì 7 maggio - piazza Marconi

venerdì 8 maggio - Spinetta Marengo piazza Barrera

Ssabato 9 maggio - piazza Marconi

I mercati dei produttori agricoli, organizzati dalle Associazioni di categoria, non vengono al momento contemplati in quanto mercati sperimentali, e quindi privi di concessioni di suolo pubblico intestate ad operatori.

Per i mercati di corso Monferrato (piazza S. Stefano), Castelceriolo, Litta Parodi, S. Giuliano Vecchio, Valmadonna, Mandrogne e Valle San Bartolomeo, con orario vendita dalle 8.30 alle 12.30, considerata la presenza di una sola concessione attiva sarà possibile svolgerli, non ravvisando problematiche di pericolosità dettate da possibili assembramenti o necessità di creazione di cordoni e regolamentazioni per ingressi. La gestione dell’accesso all’attività, il rispetto del distanziamento sociale verranno demandate all’operatore mercatale stesso.

Per tutti i mercati consentiti, il Comune provvederà a mettere a disposizione un numero adeguato di transenne,la cui movimentazione viene demandata agli operatori, eventualmente coadiuvati dai volontari delle diverse associazioni operanti sul territorio anche al fine del rispetto degli accorgimenti atti ad effettuare il controllo degli accessi e del mantenimento delle distanze di sicurezza. La Polizia Municipale, considerando la normativa attuale, assicurerà la presenza costante per tutto l’orario di svolgimento del mercato di due agenti.

“Abbiamo studiato come fare per riaprire garantendo le condizioni di sicurezza come da disposizioni governative, ma chiediamo comunque la massima collaborazione a tutti ribadendo la necessità di rispettare le regole, utili per la salvaguardia della salute della nostra comunità – ha spiegato il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -. Con questa ordinanza abbiamo tentato di fare ripartire una fetta importante della nostra economia perché legata alle filiere agricole e alimentari, in modo da cominciare a riavviare un certo tipo di attività a favore di operatori che per parecchio tempo sono rimasti fermi. Vogliamo cercare di superare una situazione che ha messo in difficoltà tante imprese del settore. Questa riapertura consentirà, inoltre, di allentare la pressione su altre tipologie distributive attualmente aperte e di limitare gli spostamenti sul territorio offrendo un servizio di vicinato”.

“Abbiamo voluto anticipare la riapertura, prima del 3 maggio, in via sperimentale – ha continuato l’assessore al Commercio, Mattia Roggero -. Si tratta di un esperimento in cui i cittadini avranno una parte importante. Tutti, clienti ed operatori dovranno tenere ben presenti le regole anti-contagio e avere l’accortezza di non stringersi davanti ai banchetti per la scelta dei prodotti. Come Amministrazione comunale abbiamo la riapertura dei mercati agro-limentari per far tirare un sospiro di sollievo a tutti quei produttori di frutta e verdura a chilometro zero che vedevano un punto di riferimento nei nostri mercati. Ora i produttori avranno una occasione in più, oltre il servizio a domicilio che in tanti avevano già attivato, di vendere direttamente i loro prodotti e tentare, tornando piano piano alla normalità, di rialzare la testa. Mi unisco alle raccomandazioni già espresse dal Sindaco: è importante la collaborazione di tutti , operatori e cittadini, affinché vengano rispettate tutte le prescrizioni per la sicurezza della nostra comunità”.