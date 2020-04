Il cordoglio di Lucchini per la morte di Giulietto Chiesa

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini ha così ricordato la figura di Giulietto Chiesa, giornalista ed ex dirigente del Partito Comunista morto questa mattina all'età di 79 anni: «Muore una figura emblematica del giornalismo italiano. Ha speso un’intera vita a raccontare il mondo: dalla vita quotidiana dell’Unione Sovietica fino alla sua fine, dagli sconvolgimenti della guerra in Afghanistan alla globalizzazione. Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di questo caro e illustre cittadino, che ha avuto i natali ad Acqui Terme. Esprimo le mie condoglianze a tutti i familiari e agli amici, a nome di tutta la comunità».

Chiesa, acquese di nascita ma originario della Val Borbera, è stato corrispondente da Mosca per 'L'Unità' e 'La Stampa', oltre che per il TG1, il TG3 e il TG5. Ha raccontato la vita quotidiana dell’URSS ed è diventato uno dei più stimati giornalisti sul posto ai tempi di Gorbaciov, con cui strinse una lunga amicizia.