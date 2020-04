Drammatico schianto, muore 25enne

ASTUTI - Non ce l’ha fatta il ragazzo di 25 anni coinvolto questa mattina in un incidente stradale avvenuto poco dopo il distributore, lungo il rettilineo della strada provinciale 10. Troppo gravi le ferite riportato nell’impatto. Due i mezzi coinvolti: la Toyota Yaris guidata dal ragazzo domiciliato a Felizzano, e un furgone di un’impresa di pompe funebri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Felizzano e Solero.

La dinamica è in via d’accertamento. Sembra comunque che il furgone (che arrivava da Alessandria) fosse fermo al centro strada per effettuare una svolta a sinistra quando, da Felizzano, è sopraggiunta l’auto. L’impatto è stato terribile. Elia De Luca è morto dopo il ricovero in ospedale.



(Foto Gas)