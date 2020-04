Bistagno, linee guida per il nuovo decreto

BISTAGNO - Occhi puntati sul video per sentire dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte le novità della c.d. Fase 2. Tante le informazioni che dovranno essere 'digerite' dagli italiani per adattare la propria condotta ai dettami del nuovo provvedimento. Il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra, ha convocato gli eletti del paese per pianificare la logistica.

«Martedì sera, unicamente a tutti i consiglieri comunali, preparerò un documento funzionale al paese con la possibilità di individuare alcune aree aperte al pubblico con un numero limitato di presenze ed eventuali orari – ha spiegato – Per quanto riguarda l'attività fisica e le passeggiate all'aperto cercheremo di individuare percorsi sicuri e funzionali per tutti. Abbiamo discreti spazi da sfruttare, starà a noi dimostrare buon senso». L'imperativo è comunque 'nessuna aggregazione'.