Da domani il mercato a Casale, riparte anche Campagna Amica

CASALE - Da domani, in via sperimentale, ci sarà la riapertura, dalle ore 7.30 alle ore 13, del mercato ambulante del martedì e venerdì di piazza Castello a Casale, limitatamente al settore alimentare e produttori agricoli di generi alimentari.

Le ordinanze del Comune prevedono inoltre la riapertura dell'Agrimercato Campagna Amica per la vendita di prodotti agricoli alimentari in piazza Castello, nella giornata del giovedì, a partire dal 30 aprile e la sospensione fino al 2 maggio degli Agrimercato Campagna Amica del lunedì in Viale Giolitti e del sabato in quartiere Oltreponte.

Rimangono in vigore tutte le restrizioni previste dalla normativa, come ad esempio la possibilità a un solo componente del nucleo familiare di accedere alle aree mercatali e il divieto di spostamento tra Comuni, anche confinanti, se non per comprovate esigenze di necessità.

In ottemperanza al decreto n° 47 del Presidente della Regione Piemonte, si informa, infine, che venerdì 1° maggio il mercato non sarà svolto.