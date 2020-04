Donate maschere per la rianimazione

CASTELLAZZO - Diciotto maschere da sub (modello Decathlon) raccolte dalla Protezione Civile di Castellazzo, iniziativa del gruppo comunale subito appoggiata dal sindaco, Gianfranco Ferraris.

"Come sempre il paese ha risposto bene. Lo ha fatto anche per il 'carrello della speranza', al supermecato Conad, che continua. Oggi ho consegnato le maschere alla direttrice della farmacia dell'Ospedale di Alessandria, Laura Salvi - spiega il responsabile del gruppo, Fabio Gallo - che le ha subito destinate al reparto di rianimazione, dove saranno sanificate e preparate per l'utilizzo".