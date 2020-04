Il Pd: "Il Piemonte ha problemi che non si risolvono dando la colpa a chi ha governato prima"

CASALE - Il circolo di Casale del Partito Democratico interviene nuovamente sulla situazione sanitaria piemontese: «Il Piemonte è purtroppo diventata la Regione con più contagiati per numero di abitanti. La velocità di diffusione del virus è maggiore rispetto al resto d’Italia. Continuano a mancare i tamponi e il sistema regionale non esce dalla crisi di gestione dei dati in cui si trova dall’inizio dell’emergenza. Questa è la situazione reale, non certo il frutto di una speculazione politica».

L'intervento del Dem si articola in una serie di domande provocatorie: «È vero oppure no che sono stati persi dei tamponi e che molte mail inviate dai medici di famiglia non sono mai state prese in carico? È vero oppure no che ci sono ancora situazioni di criticità nell’approvvigionamento di Dpi in alcune strutture sanitarie? È vero oppure no che molte Asl stanno attivando con estremo ritardo le squadre mediche per visita e assistenza a domicilio? Queste sono le domande a cui bisogna rispondere, a nostro avviso, perché ci sono problemi evidenti che vanno affrontati e non si risolvono certo dicendo che la colpa è di chi ha governato prima».

Da parte dell’ex Presidente Chiamparino e del gruppo regionale del Partito Democratico è stata avanzata la proposta di una commissione d’inchiesta sull’evoluzione della sanità piemontese negli ultimi dieci anni. «Siamo certi che andranno esaminate ed evidenziate tutte le situazioni critiche e le scelte errate che sono state compiute. Non abbiamo quindi alcun timore o reticenza nel voler capire cosa è successo in passato. Ma oggi siamo ancora in piena emergenza e chiediamo a chi sta governando di fare di tutto per far uscire il Piemonte da questa situazione drammatica, con direttive chiare e facendo funzionare il sistema. Diversamente da quanto è stato fatto sino ad oggi».