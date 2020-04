“Noi partigiani”: in libreria il memoriale della Resistenza italiana

CULTURA - È in libreria e disponibile in E-book Noi partigiani. Memoriale della Resistenza italiana (Feltrinelli). Insieme all’Anpi, Gad Lerner e Laura Gnocchi hanno costruito un romanzo collettivo della Resistenza italiana scaturito da un lungo lavoro di raccolta con oltre quattrocento interviste filmate ai partigiani che hanno partecipato ai venti mesi di lotta di Liberazione. Prefazione di Carla Nespolo, alessandrina, presidente nazionale Anpi. Da lunedì 27 aprile alle 20.20 su Rai3 il racconto della Resistenza sarà protagonista anche della trasmissione tv condotta da Gad Lerner.

Cosa passava per la loro testa? Come si sono formati i codici di comportamento, le idee, la visione del mondo, il loro “antifascismo esistenziale”? Episodi drammatici, amori leggendari e dinamiche familiari si intrecciano in un racconto corale di malinconia ma anche di felicità, che riporta alla luce i valori civili fondamentali che oggi dobbiamo difendere. Con la Resistenza è cominciata una nuova epoca. Il tempo che ha messo fine allo Stato fascista ha per protagonisti donne e uomini capaci della decisione estrema di conquistare anche con le armi una libertà per molti sconosciuta. Ma la memoria svanisce e gli errori della storia possono ripetersi.

Come scrivono Gad Lerner e Laura Gnocchi nell’introduzione, “chi liquida l’antifascismo riducendolo a ideologia obsoleta deve fare i conti con l’insegnamento che ci viene da questi uomini e da queste donne ancora presenti fra noi. La scelta da essi compiuta quando erano ragazzi deve rinnovarsi, a partire dal loro esempio, perché il fascismo non abbia un futuro".